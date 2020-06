Les EnR thermiques ont besoin d’un tarif d’achat, selon Kyotherm

Pour les investisseurs et développeurs français indépendants de projets de chaleur renouvelable, il vaut mieux être d’humeur vagabonde en ce moment. Ce n’est pas dans l’Hexagone que les affaires se font mais en Grande-Bretagne, en Allemagne, aux Pays-Bas voire sur d’autres continents. Telle est en tout cas l’expérience de Kyotherm. Cet investisseur-producteur a pu boucler 45 MW de nouveaux projets pendant les 12 derniers mois, c’est-à-dire la moitié des 90 MW qu’il a réalisés depuis sa création en 2011, sur un scope de projets de moins de 50 M€. Parmi les récents, une future centrale de géothermie de 20 MW près de Leeds en Angleterre pour un acheteur industriel et 9 MW issus de la biomasse, toujours Outre-Manche.

Le piège…

Cette accélération est trouvée en presque totalité hors de France et ce n’est pas un hasard. « Le gaz cote 14€/MWh sur le marché à terme. Les ...

projets de chaleur renouvelable sont à 60€/MWh. En France, un tel écart aurait pu être éventuellement gérable avec une trajectoire de taxe carbone vers les 100€ en 2030 et les aides à l’investissement du Fonds chaleur. Mais aujourd’hui, la seule solution ne réside plus que dans un complément de rémunération ou un tarif d’achat, en soutien à l’exploitation et non à l’investissement », explique Arnaud Susplugas, président de Kyotherm. La situation se complique parce que les règles communautaires européennes sur les aides d’État plafonnent les subventions entre 45% et 65% des Capex, selon la taille des projets. En pratique, le MWh calorique se trouve aidé à hauteur de 15 à 20€. La différence face à un prix du gaz effondré est tout bonnement impossible à assumer par le marché, estime Arnaud Susplugas. Ce qui revient à confirmer que le saut de 200 M€ à 300 M€ du Fonds chaleur ne suffit pas.

La France n’est pas seule à subir le phénomène. Les Pays-Bas ou la Grande Bretagne – pourtant producteurs de gaz naturel… – le vivent aussi évidemment mais le compensent. Albion consacre autour d’un milliard de livres chaque année à son Renewable Heat Incentive (RHI), ie un soutien à l’exploitation des EnR thermiques via un tarif d’achat mis en place il y a plus de dix ans et administré par l’Ofgem, le régulateur pour l’énergie. Le montant de ce RHI est à comparer à celui du Fonds chaleur français… Les Pays-Bas ont fait de même récemment, pour soutenir pendant 15 à 20 ans les productions de chaleur non fossile à des niveaux équivalents au solaire ou à l’éolien, soit autour de 50€/MWh.

Un principe d’égalité ignoré en France

La chaleur décarbonée britannique ou néerlandaise bénéficie d’un traitement qui a fait ses preuves pour les EnR électriques, selon un principe d’égalité ignoré en France. Le discours de Kyotherm, inspiré par son expérience européenne – il compte un pipe sur quatre ans de 350 MW dont les 3/4 dans la production de chaleur, le reste dans les économies d’énergie, en Europe, au Maghreb, aux Etats-Unis et en Inde – est plus radical que celui des principaux lobbyistes des EnR thermiques français. Ils font pour le moment encore confiance au Fonds chaleur renforcé et simplifié de l’Ademe et aux mesures issues du groupe de travail ministériel et de la crise pour soutenir les grosses initiatives de décarbonation dans le bâtiment et l’industrie. Mais ils s’inquiètent également du manque de projets, attribué à la concurrence du gaz mais aussi de l’électricité, ou signalent des causes plus structurelles, comme la distance entre les lieux de production industrielle et de consommation urbaine, dans certains cas. Une chose est sûre : les investisseurs privés ne se précipitent pas. En témoigne la prudence persistante en France des spécialistes de gros projets que sont Meridiam ou Susi Partners.

La politique de soutien français est-elle à la mesure du souci ? La nouvelle Programmation pluriannuelle de l’énergie rappelle que la France a des engagements européens en la matière. L’objectif en 2020 pour la chaleur renouvelable de 33% de la consommation finale de chaleur est manqué, le taux ne dépassera pas 20%. Il reste celui de 38% en 2030, sans doute peu accessible dans les conditions actuelles.