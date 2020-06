La France parie sur l’avion à hydrogène

Deux fonds créés Le plan de soutien à l’aéronautique prévoit la création de deux fonds, pour le volet « transformation des PME et ETI ». D’une part, un fonds d’investissement de 1 Md€ en dette et en fonds propres. « Il doit être opérationnel en juillet », prévoit Bruno Le Maire. Ce fonds sera abondé à hauteur de 500 M€ dans un premier temps. Dont 200 M€ de l’Etat, 200 M€ des donneurs d’ordres (116M€ d’Airbus, 58 M€ de Safran, 13 M€ de Dassault et 13 M€ de Thales) et 100 M€ du futur gestionnaire du fonds, qui sera choisi par appel d’offres et chargé de lever ensuite 500 M€ supplémentaires. D’autre part, un deuxième fonds de modernisation des entreprises, avec une enveloppe de 300 M€ sur trois ans apportés par l’Etat. Ce deuxième fonds concernera des investissements dans la numérisation ou la robotisation des procédés industriels, voire dans la diversification des entreprises. Par exemple, vers le secteur de l’énergie.