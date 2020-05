Un plan à 8 Mds€ pour sauver et verdir la filière automobile

Emmanuel Macron a officiellement présenté le plan de relance automobile cet après-midi lors d’une visite sur un site de l’équipementier Valeo. Le président de la République y a précisé les trois grands axes de ce plan destiné à maximiser l’activité de la filière, « en particulier dans l’électrique ». Globalement, les annonces reprennent les orientations présentées hier dans GreenUnivers, avec un soutien clairement affiché à la demande. Principale nouveauté : la création d’un ...

fonds d’investissement de 600 M€, dont 400 M€ apportés par l’Etat et 100 M€ par chacun des deux constructeurs français PSA et Renault.

Un million de VE par an

Ce fonds d’investissement en fonds propres, dont les modalités d’intervention reste à préciser, visera à « moderniser l’ensemble de la filière », ainsi qu’à la consolider en accompagnant les rapprochements d’entreprises, notamment parmi les plus petites. En plus de ce fonds, une enveloppe de 200 M€ de subventions est aussi prévue pour les équipementiers et sous-traitants. Par exemple, pour des entreprises souhaitant se reconvertir vers le développement de systèmes pour les véhicules électriques ou hydrogène. Enfin, 150 M€ vont être mobilisés dès 2020 pour financer la R&D dans le cadre du Programme des investissements d’avenir.

Ce soutien à la filière industrielle vise officiellement à renforcer la production de véhicules électriques et hybrides en France. L’objectif affiché est de porter à un million d’unités la capacité de fabrication annuelle d’ici à cinq ans. PSA, qui n’en produisait pas sur le territoire français jusqu’à cette année, devrait porter sa capacité à 450 000 véhicules (notamment 130.000 unités dès 2021). Ce qui représente pour le constructeur 370 M€ d’investissements. Les sites de PSA à Poissy, Rennes, Mulhouse et Sochaux sont concernés.

Création d’une prime exceptionnelle

De son côté, Renault doit préciser ses engagements dans les prochains jours. Il devrait viser un triplement d’ici à 2022 de sa production de véhicules électriques en France, et un quadruplement d’ici à 2024. Avec notamment la fabrication d’un nouveau moteur électrique, initialement prévue en Asie, dans son usine de Cléon en Seine-Maritime. La marque au losange devrait aussi investir dans le projet d’usine de batteries avec PSA et Total-Saft, mais cela reste à confirmer. Tout comme l’obtention d’un prêt de 5 Mds€ garanti par l’Etat. Ce prêt ne peut pas être accordé, a souligné Emmanuel Macron, avant l’issue des discussions sur l’avenir des usines Renault de Maubeuge et de Douai dans le département du Nord. Une concertation va débuter lundi prochain à ce propos.

Pour accompagner cette production made in France, l’Etat veut inciter les Français à acheter des voitures. Si possible électriques, mais pas forcément. Il faut dire que le stock d’invendus devrait atteindre 500.000 voitures en France fin juin, essentiellement des modèles thermiques. Pour encourager la demande, le gouvernement va augmenter le bonus écologique pour l’achat de voitures électriques par des particuliers (en le portant à 7000€), ainsi que par les entreprises et les collectivités (5000€). Un bonus va aussi être créé pour les hybrides rechargeables (2000€).

En complément, une « prime à la conversion exceptionnelle » va être lancée. Elle sera valable à partir du 1er juin, aussi bien pour les modèles électriques et hybrides que pour les véhicules essence et diesel de dernière génération, neufs ou d’occasion. Cette prime exceptionnelle atteindra 3000€, et même 5000€ pour l’électrique. Mais elle ne sera accordée que pour 200.000 unités. Et sous condition de ressources : un revenu fiscal de référence inférieur à 18.000 euros, ce qui devrait concerner tout de même, selon Emmanuel Macron, « les trois quarts des Français ».