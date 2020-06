Energies renouvelables, quelles opportunités pour la relance ?

[Compte-rendu] Consacré à la crise, à ses conséquences et aux meilleurs moyens de les surmonter, le webinaire de GreenUnivers a réuni virtuellement ce matin plus de 120 participants autour d’Elisabeth Ayrault, présidente du directoire de CNR, Louis Blanchard, directeur général de Qair, Eric Scotto, président d’Akuo, et Nicolas Wolff, vice-président et directeur général de Boralex Europe. Ces entreprises sont au coeur du sujet, présentes sur tout le scope des EnR, en France et à l’international. Quant à leurs dirigeants, ils ont livré une analyse détaillée sans langue de bois.

Quels impacts de la crise Covid-19 ?

« On a eu chaud », formule Eric Scotto en faisant allusion à la rupture momentanée de la chaîne d’approvisionnement photovoltaïque au premier trimestre. « Heureusement, les Chinois se sont vite remis au travail après le confinement et ont pu alimenter leurs clients. Nous avons perdu deux à trois mois » dans le développement de projets. Le dirigeant en tire quand même la conclusion qu’il faut réduire la dépendance à l’égard de l’Asie et que « réindustrialiser en Europe et en France est désormais logique ».

Ce délai dans l’avancement des projets en développement ou en construction paraît aussi « gérable » à Nicolas Wolff. Le vice-président et directeur général de Boralex Europe redoute en revanche les conséquences des retards d’instruction des dossiers par l’administration : « certains services sont restés actifs, d’autres ont été totalement à l’arrêt. Dans un an et demi, les sorties de projets subiront un creux. » La crise aggrave un phénomène chronique à ses yeux, « la difficulté en France à appliquer les décisions, car l’administration est lente et rigide, avec des traitements disparates d’une région à l’autre ».

Ces différences de comportements, ...

Elisabeth Ayrault, présidente du directoire de CNR

c’est au sein même du personnel de la CNR qu’Elisabeth Ayrault les constate, entre « ceux qui ont continué à travailler pendant le confinement et ceux qui se sont installés dans la facilité et qu’il va être difficile de faire retravailler. Certains salariés ne reprendront qu’en septembre. » La présidente du directoire s’inquiète aussi de la santé financière et même de la disparition possible de sous-traitants et des problèmes que vont rencontrer d’autres parties prenantes, en particulier les banques et les assurances.

Les énergies renouvelables confortées



Mais Elisabeth Ayrault fait remarquer que la crise n’a pas que des impacts négatifs : « tout le monde s’est rendu compte que les énergies renouvelables ont continué à produire et qu’elles méritent toute leur place dans le mix énergétique français ». D’ailleurs, les revenus de la CNR sont relativement peu dégradés à l’heure actuelle, d’autant qu’ils sont formés à 75% par les ventes d’électricité à terme, donc conclues les années précédentes. Le chiffre d’affaires en 2020 pourrait baisser de 10%, « ce n’est rien par rapport à d’autres entreprises », considère Elisabeth Ayrault.

Surtout, cette crise conduit selon elle à repenser “notre système énergétique et même économique et met clairement en lumière les tenants du monde d’avant et ceux de celui de demain”. Une vision que partage Eric Scotto : « dès la sortie du confinement, les lobbies économiques sont montés à Bruxelles d’une façon incroyable » pour réclamer l’assouplissement des réglementations environnementales. La Commission mais aussi les pouvoirs publics français ont alors « tenu la route » et même répliqué magistralement : « en publiant la Programmation pluriannuelle de l’énergie, Elisabeth Borne a eu une attitude très positive ». Pour le fondateur d’Akuo, les entreprises françaises sont à “l’heure de vérité” et le distinguo va devenir bien visible entre les adeptes du greenwashing et celles qui se mobilisent pour la transition. L’un des juges de paix sera l’appétit pour les corporate PPA : ces contrats feront de facto le tri entre les acteurs vraiment engagés et « ceux qui, dès que l’on parle affaires, préfèrent acheter du gaz bon marché à trois ans ».

Une autre conséquence « positive » de la crise ? « Les investisseurs comprennent que les énergies fossiles sont devenues risquées et les EnR, résilientes », constate Louis Blanchard, directeur général de Qair. Lequel bénéficie ces dernières semaines d’un intérêt plus marqué d’investisseurs de long terme pour ses projets, sans intermédiation.

Les conditions de financement inquiètent

Louis Blanchard, directeur général de Qair

Cela dit, le paysage financier est quand même contrasté, en tout cas chez les prêteurs. « Les conditions se sont détériorées. On revient petit à petit à une situation plus favorable, mais sans retrouver celles d’avant la crise. Nous sommes conduits à fixer des durées d’amortissement plus longues, de 20 à 30 ans », signale Nicolas Wolff. Cette dégradation de la dette ressort autour de 50 points de base, comme a pu le mesurer Louis Blanchard. Eric Scotto a lui aussi vu les financeurs durcir leurs attentes et augmenter leurs marges, ce qui complique les équations de projets remportés lors des appels d’offres, voire peut contribuer à les condamner. « Il ne faudrait pas que notre classe d’actifs paye pour les autres à travers un renchérissement de la dette », avertit le chef d’entreprise. Il pense notamment au secteur de « l’automobile qui, ces dernières années, n’a rien fait pour accélérer sa transition ». Qair a pour sa part abandonné l’un de ses projets au Vietnam, du fait de conditions de financement revues et de retards de construction.

Réindustrialiser en Europe ?

Par ricochet, le renchérissement de la dette risque d’inciter les développeurs à mettre un peu plus la pression sur les prix des équipements. Pour autant, le rapatriement de leur production en France et en Europe ne paraît pas complètement hors de portée. « Je suis très optimiste sur la relance de la production de panneaux solaires en Europe. Mais il faut que l’on créée le marché… », estime Eric Scotto. Il situe à 30 GW annuels le volume nécessaire et la technologie européenne de l’hétérojonction peut selon lui « frapper d’obsolescence les cellules chinoises ». Elisabeth Ayrault partage cette conviction et signale en outre l’intérêt des panneaux bifaciaux, que CNR pourrait installer sur plusieurs kilomètres de linéaire le long du Rhône.

L’optimisme relocalisateur se fait plus mesuré chez Nicolas Wolff et Louis Blanchard. Le premier observe que les panneaux européens demeurent 15% à 20% plus onéreux que les équivalents asiatiques, que les volumes du marché français sont insuffisants et que seule une taxe carbone pourrait encourager un rapatriement. « L’Asie du Sud-Est produit 163 GW par an de panneaux solaires. Comment imaginer que l’Europe soit compétitive, sauf grâce à une rupture technologique ? », interroge pour sa part Louis Blanchard. Mais ce professionnel entrevoit d’autres solutions que la réglementation sur le carbone. Il évoque des emprunts à taux bonifiés pour les développeurs lorsqu’ils s’approvisionnent en contenu local, ce qui est le cas au Brésil. Ces green bonds local content pourraient être d’intérêt sur le continent européen.

L’innovation reste clé

Eric Scotto, président d’Akuo

Pour l’instant, les nouveautés technologiques européennes et les promesses associées de relocalisations prospèrent sur des créneaux plus étroits. Eric Scotto croit notamment au potentiel du solaire flottant – qui exige quand même selon lui un soutien public et une catégorie spécifique dans les appels d’offres – et à celui des toitures solaires intégrées : « nous avons décidé de monter en puissance dans notre usine de production française mais avons besoin de volumes pour l’intégré au bâti » .

Le solaire flottant convainc aussi Qair. Le groupe a décroché un projet de 6 MW en version marine aux Seychelles. Louis Blanchard voit dans cette technologie une réponse au besoin croissant de foncier pour les projets solaires et à l’inflation du prix des mètres carrés. Elle peut aussi compenser en partie la baisse de production sur certains barrages hydroélectriques du fait du réchauffement climatique, un phénomène inquiétant que Qair observe au Brésil.

Un autre domaine clé ? Le stockage. Boralex vient de remporter un deuxième projet de 2 MW en France et estime être en mesure, d’ici 2023-2024, de disposer de batteries suffisamment compétitives pour fournir un mix électrique pertinent au gestionnaire de réseau. Il sera composé d’une hybridation entre la production solaire, éolienne et le stockage électrochimique. Cette robustesse de l’offre EnR devrait être encore renforcée par l’intelligence artificielle, sur laquelle comptent Eric Scotto et Elisabeth Ayrault pour améliorer le pilotage des installations et des consommations. « L’IA affine notamment les prévisions météo, avec une marge d’erreur sous les 3%. C’est clé pour organiser le foisonnement entre les champs solaires, notre production sur le Rhône et des parcs éoliens dans le Nord du pays » se réjouit la dirigeante de CNR.

