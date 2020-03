Quels effets du coronavirus sur le marché solaire ?

(@Longi)

L’épidémie de coronavirus a-t-elle déjà un impact sur la chaîne d’approvisionnement des développeurs photovoltaïques français ? « Il y a trois semaines, certains fournisseurs nous recommandaient d’anticiper sur les commandes. Ce n’est plus le cas aujourd’hui », constate Julien Fleury, co-fondateur et directeur des opérations de Technique Solaire, dynamique sur le segment des toitures notamment. Le dirigeant prévoit quand même un décalage des livraisons prévues initialement en avril-mai, reportées sur juin-juillet, mais sans diminution des volumes. Avec un effet limité et non exclusif sur le calendrier des mises en service, par ailleurs affecté par un hiver pluvieux. Julien Fleury estime ...