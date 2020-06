Le PLF rectificatif ajoute 1 Md€ pour la rénovation publique

A l’occasion de la présentation aujourd’hui en Conseil des ministres du troisième projet de loi de finances rectificative pour 2020, le gouvernement a présenté une batterie de mesures en faveur du secteur du BTP. L’Etat va notamment débloquer 1 Md€ supplémentaire pour le soutien à l’investissement local qui finance notamment les opérations d’efficacité énergétique dans les bâtiments publics. Ce PLFR anticipe une récession de 11% en France en 2020 et un déficit public de 11,4 %.

-88% en avril

Le secteur du BTP a vu son activité fortement réduite (-88%) début avril, un ordre de grandeur équivalent à celui de l’hôtellerie-restauration. La reprise semble en revanche plus ...

vigoureuse : seul 1% des chantiers de travaux publics et moins de 15% des chantiers du bâtiment sont encore à l’arrêt, selon le ministère de l’Economie et de Finances. Le gouvernement a mis en place une série de mesures pour alléger les surcoûts des entreprises du secteur, avec des remises de cotisations sociales notamment, et faciliter la reprise. L’Etat va ainsi ajouter 1 Md€ à la dotation de soutien à l’investissement local, portant son enveloppe de 0,6 à 1,6 Md€. Elle vise les investissements des collectivités portant sur la santé, la transition écologique, la rénovation thermique de bâtiments publics et du patrimoine. Le gouvernement mise sur un effet de levier de 4,8 Mds€ d’investissement.

Rallonge MaprimeRénov’

Les acteurs du secteur de la rénovation énergétique attendent un peu plus de ce PLFR et notamment sur l’enveloppe consacrée à MaprimeRénov’. Ils s’appuient sur un rapport parlementaire publié cette semaine qui estime que les 390 M€ consacrés à ce dispositif ne seront pas suffisants. L’Anah a élaboré deux hypothèses : la basse envisage l’attribution de 104 700 primes pour un montant de 440 M€, la haute 135 600 primes pour un montant de 570 M€. A la mi-avril, l’agence avait comptabilisé le dépôt 27 400 dossiers depuis l’ouverture du service. « Dans les deux hypothèses, l’enveloppe sera insuffisante. Il faudrait profiter de cette loi de Finances rectificative pour ajouter environ 100 M€ afin d’être dans les clous », estime Audrey Zermati, directrice de la stratégie du groupe Effy. A noter également que dans les deux hypothèses, le budget est dépassé, mais l’objectif fixé en début d’année de 200 000 primes distribuées n’est pas atteint…

Le ministère de la Transition écologique et solidaire (MTES) est par ailleurs en train de plancher sur le volet « rénovation des bâtiments » du plan de relance qui devrait être présenté à la rentrée. Il pourrait donner un coup de pouce aux rénovations globales, jusqu’à maintenant délaissées au profit d’une stratégie de rénovation par gestes. « Cela peut être positif si la réflexion est complémentaire avec les outils existants et ne provoque pas de mouvement de balancier trop important. Les acteurs du secteur, comme les particuliers, ont besoin de visibilité et de stabilité sur les aides à la rénovation », estime Audrey Zermati, qui préconise de renforcer les dispositifs lors des transactions immobilières, « le moment le plus propice à la réalisation de rénovation globale ».