Boostheat suspend la commercialisation de sa chaudière

Boostheat, la société conceptrice d’une chaudière hybride gaz-pompe à chaleur air, a décidé de suspendre provisoirement sa production et sa commercialisation. Une décision justifiée par certains retours de terrain décevants, sur lesquels l’entreprise souhaite travailler pour sortir une nouvelle version optimisée de sa chaudière. La société modifie également sa stratégie commerciale pour se concentrer sur le BtoBtoC.

Travailler sur la régulation

Les retours de terrain sur les premières chaudières installées fin 2019 ont fait apparaître des ...

disparités en matière de performances. « Dans certains cas de figure, les performances sont au rendez-vous mais dans d’autres cas, non. La qualité de nos produits est le premier argument de vente, et c’est pourquoi nous préférons prendre cette décision pour assurer la fiabilité de nos chaudières », explique Luc Jacquet, cofondateur de l’entreprise. Cette dernière va notamment concentrer ses efforts sur la régulation de la machine, parfois défaillante, entraînant des consommations plus importantes qu’anticipées. Ce focus fait l’objet d’un plan d’actions prioritaires qui s’accompagne donc d’un arrêt partiel de la production. « Par transparence, nous préférons parler d’arrêt de la production, même si on va être amené à produire une dizaine de chaudières pour répondre à nos engagements de retours de terrain », précise Luc Jacquet.

Cet arrêt tombe mal car Boostheat entamait à peine sa phase de commercialisation, qui s’était plutôt bien déroulée. La société a enregistré 381 commandes en 2019 (dont près de 50% uniquement sur le mois de décembre), un chiffre presque deux fois plus élevé que les objectifs fixés (200 commandes). Interrogé sur le devenir de ces premiers contrats, Luc Jacquet indique être entré en discussion pour chacun d’entre eux : « beaucoup de nos clients sont en quelque sorte des pionniers qui peuvent accepter ces retards, car ils sont dans une logique de remplacement, et leur ancienne chaudière peut tenir une saison de chauffe supplémentaire. Je ne crains pas beaucoup d’annulation de commandes », assure le chef d’entreprise.

Nouvelle stratégie commerciale

Boostheat souhaite par ailleurs faire évoluer sa stratégie commerciale. Initialement axée sur une approche BtoC, sauf en Suisse où son actionnaire HoldiGaz fait office de distributeur exclusif, l’entreprise a décidé de migrer vers la vente indirecte (BtoBtoC). Un repositionnement qui s’explique notamment par les chiffres : 40% des commandes enregistrées en 2019 ont été obtenues par ce biais. La crise du Covid-19 n’est pas non plus étrangère à cette décision, l’entreprise anticipant une baisse du pouvoir d’achat et de la capacité d’investissement des particuliers. En France, la réforme du Cite et sa transformation partielle en prime n’a pas fait les affaires de Boostheat, dont les clients particuliers appartenaient essentiellement aux 9ème et 10ème déciles, les plus aisés de la population qui sont écartés par la réforme. A l’inverse, l’entreprise mise davantage sur le marché allemand, qui a renforcé ses mécanismes d’aides : un crédit d’impôt de 30% pour le remplacement d’une chaudière (main d’œuvre comprise), revalorisé à 45% si la chaudière est au fioul.

A l’instar de la production, Boostheat a pour l’instant gelé les prises de commandes en attendant de finaliser la fiabilisation de sa chaudière. Un travail qui doit durer « plusieurs mois », la direction de l’entreprise ne souhaitant pas communiquer de date précise, pas plus que le nombre de chaudières qu’elle envisage de livrer cette année. Elle a levé son objectif de rentabilité en 2022, et reviendra sur ses prévisions actualisées d’ici juillet ou septembre prochain. Le cours de Bourse de Boostheat est passé de 14€ lors de son introduction en Bourse en octobre dernier à 9 € aujourd’hui.