RTE publie une carte de ses contraintes réseau

Réseau de Transport d’Electricité (RTE) a mis en ligne sur son site une carte représentant l’état prévisionnel du réseau haute tension français. Le gestionnaire indique ainsi les zones favorables ou non à l’intégration de nouvelles capacités électriques, et celles par ricochet qui auront des besoins de flexibilité. RTE a commencé avec la région Hauts-de-France, les résultats de la Nouvelle-Aquitaine devraient suivre.

Publication au fil de l’eau

Le site recense les contraintes prévisionnelles sur le réseau à un horizon de 3 à 5 ans. Il peut s’avérer une aide pratique à la décision pour déterminer là où la production peut, de façon temporaire, être supérieure aux capacités de transport. RTE transmet par zones ...

la puissance EnR installée et les projets en développement, les volumes moyens d’énergie non évacués et les lignes et postes électriques congestionnés. Des informations utiles pour les développeurs renouvelables, mais aussi voire surtout les opérateurs de flexibilités.

RTE publiera les résultats de la région Nouvelle-Aquitaine en octobre prochain, puis viendront Grand Est, Auvergne-Rhône Alpes, Bourgogne Franche-Comté, Provence Alpes Côte d’Azur, Occitanie et Centre durant l’année 2021. L’Ile-de-France, Normandie, Bretagne, Pays-de-La-Loire seront disponibles après 2022.

Retrouvez le site de RTE : https://www.contraintes-reseau-s3renr-rte.com/