Enertime se lance dans les services énergétiques

De l’amont vers l’aval : le fabricant d’ORC* et pompes à chaleur de puissance Enertime crée cette semaine sa société de services énergétiques (Esco**) pour développer, financer et éventuellement détenir les projets de valorisation de chaleur industrielle en électricité. L’initiative va profiter de l’ouverture des certificats d’économies d’énergie (CEE) aux installations industrielles sur site ICPE*** soumises au système européen d’échange de quotas de CO2, dit Emission Trading Scheme (ETS), autorisée par la loi Pacte d’avril 2019.

Baptisée Energie Circulaire, la filiale est vouée à accueillir des investisseurs ; Gilles David, fondateur d’Enertime, mène des discussions avec ...

des fonds infrastructures, des banques privées ou publiques comme Bpifrance ou la BEI, des plateformes de crowdfunding. Ces partenaires pourront aussi entrer au capital des sociétés de projets détentrices des machines, de même que les industriels concernés s’ils le souhaitent.

Les ORC vus comme un actif « infra »

Ce modèle complémentaire de développeur-investisseur-exploitant amène à challenger les grands opérateurs généralistes de services énergétiques que sont Dalkia et Engie Solutions ou encore Greenflex (Total). Il est rare en France dans l’efficacité énergétique industrielle mais a déjà cours en Asie, en particulier en Chine ; Mitsubishi, maison-mère de Turboden, en est aussi familier, de même que l’américain Ormat. Des Esco émergent en Europe, par exemple Heatcatcher en Grande-Bretagne.

Enertime a en ligne de mire une dizaine de projets en France, de 1 à 6 MW, auprès de verriers et cimentiers fournisseurs de chaleur à haute température, avec un prix du MWh autour de 50€. Le recours aux CEE autorise un tiers financement et rend acceptable un retour sur investissement sur huit années, un horizon inenvisageable par l’industriel tout seul, explique Gilles David. Le dirigeant attend un effet positif sur le chiffre d’affaires atone en 2019 (2 M€) de sa société, malmenée en Bourse depuis l’introduction en 2016 à 7,65€ (1,17€ aujourd’hui) et une mauvaise passe en 2017.

Un accord avec Bolloré Energy

Le carnet de commandes tourne désormais autour de 10 M€ mais s’étale sur plusieurs années. La vente d’une machine, dont la fabrication est confiée à des PME françaises précise Gilles David, rapporte 1,5 M€/MW. Créé en 2008, cet employeur de 30 personnes a réalisé et installé 6 ORC dans le monde et en compte deux en cours. L’extension sur la chaîne de valeur va amener l’entreprise à devenir opérateur de CEE. Un premier accord avec un obligé, Bolloré Energy (livraison de fuel) a été conclu et d’autres sont recherchés, y compris avec des délégataires, de manière à pouvoir préfinancer les CEE.

Des partenaires qui, espère Enertime, croiront eux aussi, comme les pouvoirs publics et le comité stratégique Nouveaux systèmes énergétiques, que les économies d’énergie via de nouveaux équipements dans l’industrie sont un secteur d’avenir. En tous cas, le secteur coche les trois cases : relance économique, relocalisation industrielle, transition énergétique.

*Organic Rankine Cycle, machine à cycle organique de Rankine

**Energy service company, société de services énergétiques

***Installation classée pour la protection de l’environnement