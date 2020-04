Tryba : l’ambition du menuisier devenu développeur solaire

La filière française du photovoltaïque compte une multitude d’acteurs, petits et grands, spécialisés ou intégrés dans des multinationales originellement dédiées au nucléaire, pétrole ou gaz. Dans ce joyeux écosystème, il en est un qui se démarque par son histoire : Tryba. Ce groupe alsacien spécialisé dans les fenêtres PVC et autres volets roulants compte déjà plus de dix ans d’expérience dans le solaire, et quinze dans la famille des énergies renouvelables (EnR). Discret, Tryba Energy s’est fait remarquer au début du mois lors de l’annonce des résultats des derniers appels d’offres EnR. GreenUnivers en a profité pour aller taper à sa porte.

Dans les EnR depuis 2004

Le groupe...