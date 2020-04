La transition énergétique remise en cause par la crise pétrolière ?

Quel sera l’impact de la crise du Covid-19 et plus précisément de la chute des prix du pétrole sur les énergies nouvelles ? A cette question, Xavier Chollet, co-gérant du fonds Clean Energy de Pictet Asset Management, a apporté lors d’un webinar une réponse plutôt sereine. « La pandémie place les questions de santé au premier rang des préoccupations des gouvernements et des citoyens, et cela devrait se poursuivre quand il s’agira d’évoquer les plans de relance. Or...