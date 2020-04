Appel d’offres solaire innovant : Sun’R loin devant

© Sun’R

Avec cette première session de l’appel d’offres solaire dédié à l’innovation et au cahier des charges revu et corrigé dans un sens de plus grande exigence technologique, le solaire inventif français continue à monter en puissance ; 104 MW et 39 projets y ont été attribués – 140 MW étaient ouverts – alors que la session précédente, en 2018, n’avait sélectionné que 73 MW de projets. Le grand gagnant est cette fois Sun’R, absent en 2018, qui collecte les fruits de onze ans de travaux de recherche et trois années d’efforts commerciaux, en particulier dans l’agrivoltaïsme. Il devance ici Engie et Urbasolar, entre autres, selon le classement des lauréats réalisé par le cabinet de conseil Finergreen.

Antoine Nogier, son président, signale que Sun’R remporte 11 MW dans la famille 1, celle des centrales au sol innovantes – qui a tiré vers le bas le tarif moyen général de 82,8€ – et 33 MW dans la deuxième, consacrée aux installations en toiture ou ombrières et notamment à la coopération avec l’agriculture. En 2018, l’appel d’offres n’avait sélectionné que 15 MW agrivoltaïques ; cette fois, le total dépasse 40 MW.

Pour sa part, Sun’R avait présenté lors de la clôture de la session en septembre 2019 ...