(Crédit : Energiency)

Une nouvelle et forte marque d’intérêt pour Energiency, cette start-up spécialiste de la donnée appliquée à l’efficacité énergétique dans l’industrie. Après une première augmentation de capital de 2,7 M€ en 2017, elle lève 4,5 M€ auprès de l’énergéticien luxembourgeois Encevo, leader du tour et accompagné par les fonds d’investissement ISAI, Go Capital, West Web Valley, InnoEnergy et 50 Partners, présents pour leur part depuis trois ans. Les fondateurs et en particulier Arnaud Legrand, CEO, restent « maîtres de leur destin », pour reprendre l’expression de celui-ci.

Partenariat industriel avec Encevo

Les nouveaux moyens sont fléchés vers l’Allemagne, où la jeune entreprise fondée à Rennes en 2013 va installer son premier bureau hors de lHexagone. L’idée est de se rapprocher ...