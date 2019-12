Recharge intelligente : Jedlix s’allie à EkWateur, GreenYellow et Plüm

Après les Pays-Bas et la Belgique, voici venu le tour de la France. Le hollandais Jedlix a annoncé ce 16 décembre le lancement dans l’Hexagone de son offre pour la recharge intelligente de voitures électriques. Pour l’occasion, il s’associe à trois fournisseurs d’électricité : EkWateur, GreenYellow et Plüm Énergie.

Une prime pour les Tesla

Jedlix est une société issue de l’énergéticien Eneco et dans laquelle Renault a pris une participation il y a deux ans. Elle est dirigée depuis quelques mois par Serge Subiron, anciennement président et cofondateur d’Ijenko, société spécialisée dans le smart home et liquidée en 2017. Via une application mobile, le service lancé en 2016 par Jedlix permet de...