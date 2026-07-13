Solaire : « la situation a un goût de moratoire déguisé » [Daniel Bour, Enerplan]

Entretien – Mécontent du sort réservé au photovoltaïque, le syndicat professionnel de la filière, Enerplan, a décidé de se faire entendre des pouvoirs publics. Pour ce faire, il s’est offert une pleine page dans La Tribune Dimanche du 12 juillet sur laquelle il est indiqué, en tête, « Monsieur le Premier ministre, le solaire français à besoin de vous ». Daniel Bour, son président, revient pour GreenUnivers sur les revendications de la filière.

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