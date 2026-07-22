Le député Raphaël Schellenberger bouscule les priorités du réseau électrique

Source : Amprion

« Le réseau doit devenir un instrument de stratégie industrielle : raccorder plus vite, mieux prioriser et mieux planifier. » Pour accélérer l’électrification de l’industrie, le député Raphaël Schellenberger (Haut-Rhin, non inscrit), en charge d’une mission parlementaire sur le sujet, entend replacer les usines au centre des débats sur l’évolution du réseau. En particulier l’industrie diffuse pour laquelle des solutions matures existes. Dans son rapport final, présenté au Premier ministre le 20 juillet, il défend une nouvelle méthode pour piloter la transformation du ...