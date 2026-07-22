Energie Partagée de plus en plus orienté vers les investisseurs professionnels et les épargnants

Par
Jean-Philippe Pié
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« Le modèle citoyen fonctionne et il accélère », assure Energie Partagée dans son communiqué sur ses résultats annuels. La coopérative d’énergies renouvelables bénéficie d’une production en hausse de 25% en 2025, atteignant 443 GWh d’électricité et 74 GWh de chaleur. L’infrastructure qu’elle a contribué à financer a augmenté dans les ...

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