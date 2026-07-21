En Camargue, le projet électrique à haute tension avance malgré les oppositions

Par
Jacopo Landi
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(c) Pixabay

La mobilisation des associations de protection de l’environnement et du maire d’Arles n’a pas dissuadé l’Etat. Par un arrêté publié le 16 juillet, il a officialisé l’exemption d’autorisation environnementale pour la ligne électrique à haute tension qui doit traverser la Camargue pour rejoindre Fos-sur-mer (Bouches-du-Rhône). La loi d’accélération de la production d’énergies renouvelables, votée en 2023 le permet de même que ...

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