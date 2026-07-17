La Commission européenne veut doubler le taux d’électrification

Par
Thomas Blosseville
-
Print Friendly, PDF & Email
Crédit : pexels-analogicus

« Choisissez l’électricité » : c’est l’appel lancé par Dan Jorgensen, commissaire européen à l’Énergie et au Logement, devant la presse. La Commission européenne a présenté ce 17 juillet un « plan d’action pour l’électrification », qui fixe avant tout des  ...

Accédez à l'article complet

GreenUnivers, le média des professionnels de la transition énergétique.

Je m'abonne
  • Une veille quotidienne de l'actualité
  • Des baromètres et data exclusifs depuis 2008
  • Des invitations à nos conférences
Déjà abonné ?
Je me connecte

 

Article précédentMéthanisation industrielle : Lénéo entame une importante levée de fonds
Article suivantBruxelles veut créer une « banque de décarbonation industrielle »