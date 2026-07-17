La Commission européenne veut doubler le taux d’électrification

« Choisissez l’électricité » : c’est l’appel lancé par Dan Jorgensen, commissaire européen à l’Énergie et au Logement, devant la presse. La Commission européenne a présenté ce 17 juillet un « plan d’action pour l’électrification », qui fixe avant tout des ...
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