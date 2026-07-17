Bruxelles veut créer une « banque de décarbonation industrielle »

crédit : pexels-toxaph

La Commission européenne a dévoilé ce 17 juillet ses propositions pour réviser le système ETS d’échanges de quotas carbone et corriger ses « faiblesses », présente Wopke Hoekstra, commissaire européen au Climat. Notamment la faible part des revenus de l’ETS vraiment utilisée pour investir dans la décarbonation.

100 Mds€

Principale mesure : « il y aura une ...