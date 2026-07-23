Iricc, e-SAF et électrolyse attendus dans le PLF 2027

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« C’est une bonne nouvelle. » L’association France Hydrogène est doublement satisfaite après l’annonce le 22 juillet des premiers lauréats du soutien à l’électrolyse et la tenue du comité de pilotage de la filière H2, en présence des ministres délégués chargés de l’Énergie Maud Bregeon et de l’Industrie Sébastien Martin. « Nous en sommes sortis assez satisfaits », confie à GreenUnivers Christelle Werquin, déléguée générale de l’association. Pour autant, la filière jouera gros lors des ...