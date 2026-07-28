A Cattenom, EDF étudie la récupération de la chaleur nucléaire perdue

Ce serait une quasi-première en France, mise à part une petite expérience au Triscastin (Drôme). EDF, par l’intermédiaire de sa filiale Dalkia, étudie la récupération de la chaleur produite par sa centrale nucléaire de Cattenom en Moselle, de manière à alimenter un réseau de chauffage urbain, indique La Tribune. Ces calories décarbonées perdues seraient ...
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