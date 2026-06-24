« Pour l’hydrogène, c’est en Chine que ça se passe » [Mikaa Blugeon-Mered]

Mikaa Blugeon-Mered DR

Entretien – Spécialiste en géopolitique et en économie de l’hydrogène, Mikaa Blugeon-Mered rentre de Chine. Chercheur senior à l’Université du Québec à Trois-Rivières (Canada), bien connu aussi de la filière H2 en France, il a été invité par le groupe pétrolier chinois Sinopec à visiter son unité d’électrolyse de 260 MW dans le Xinjiang. L’expert a aussi pris le pouls du marché chinois dans un salon sur les piles à combustible et les véhicules à hydrogène. De retour, il livre à GreenUnivers son analyse sur un pays où la filière hydrogène poursuit son développement.

GreenUnivers : où en est la Chine dans le développement de l’hydrogène ?

Mikaa Blugeon-Mered : elle change de braquet. La Chine met aujourd’hui en œuvre le ...