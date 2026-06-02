L’UEM stimule l’autoconsommation collective solaire à Metz

L’autoconsommation collective photovoltaïque avance à Metz. La régie locale d’électricité et de gaz UEM a inauguré aujourd’hui sa neuvième opération de ce type, à partir d’une centrale solaire au sol de 296 kW installée sur un terrain acheté ...
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