Les députés RN reviennent à la charge sur le moratoire éolien et solaire

Exclusif – prix « national » régulé de l’électricité, modification de l’ordre de mérite, réunification d’EDF avec RTE et Enedis, baisse des taxes, suppression de la CRE, etc. Le Rassemblement national (RN) finalise une proposition de loi dont GreenUnivers a consulté l’ultime version de travail. Objectif affiché ...
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