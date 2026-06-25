Les CEE se préparent à la polycrise

Les certificats d’économies d’énergie (CEE) ont vingt ans cette année. Mais les entreprises qui les gèrent et en vivent n’ont pas le cœur à la fête. Leur activité est prise entre plusieurs feux. Celui du Rassemblement national, qui pourrait parvenir au pouvoir suprême l’année prochaine, pour commencer. Le parti à la flamme compte purement et simplement supprimer le mécanisme et flécher son enveloppe – 8 Mds€ – vers des prêts à taux zéro, entre autres. Le RN n’est pas le seul à vouloir éradiquer les CEE, comme le montre cette proposition de loi déposée le 28 avril par la députée LR Anne-Laure Blin pour les effacer. « Si le système tombe, ce ne sera certes pas tout de suite et la phase actuelle pluriannuelle, la « période P6 », sera sans doute conservée. Mais il n’y aura pas de P7 » en 2030, craint une source experte.

Une deuxième grosse inquiétude : la supposée manne ...

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que déverserait le financement de l’électrification des usages par les CEE risque d’être maigre pour les actuels opérateurs. Dans les transports par exemple , « les principaux constructeurs automobiles ont choisi leur délégataire gérant leurs CEE pour véhicules électriques ». Autrement dit, « le marché est déjà pris » et cette extension du domaine des CEE pourrait alors ne profiter qu’à quelques entreprises déléguées. Il reste à savoir comment la mission sur les CEE confiée par Matignon à la ministre de l’Energie Maud Bregeon va orchestrer cette évolution.

L’administration fait le ménage

La troisième source d’anxiété est encore moins hypothétique. Elle provient de la détermination des pouvoirs publics à cesser de se faire doubler par les fraudeurs. Le ministère de l’Energie a ainsi supprimé fin mai le financement de travaux dans les serres agricoles, en l’occurrence pour y réduire l’humidité. Plusieurs fiches CEE avaient été conçues, pour des techniques en principe exclusives les unes des autres. Les escrocs du milieu se sont empressés de les cumuler, sans économies d’énergie mais avec des rémunérations supplémentaires. Malheureusement, ces indélicats ne sont pas toujours dans la franche illégalité et l’administration n’a souvent pas d’autre choix que de supprimer le problème à la racine en coupant les financements.

Le même phénomène est à l’oeuvre dans la rénovation dite d’ampleur, où l’exécutif veut à la fois faire le ménage et encourager l’électrification. Le financement par CEE a été confiée en quasi-totalité à l’agence publique Anah en 2024. Une tolérance pour les opérateurs privés avait été concédée début 2026 mais las, « les fraudeurs et les filous sont tout de suite revenus », selon notre source. En conséquence, un nouveau tour de vis est prévu à partir de septembre et devrait être soumis au Conseil supérieur de l’énergie le 23 juillet. Les aides pour améliorer le chauffage au gaz sont supprimées – une des mesures du plan d’électrification national – et les majorations de primes CEE pour les maisons individuelles et dans les logements du parc social, aussi.

Idem pour les aides à l’amélioration des appareils au gaz ou celles pour les véhicules à moteur thermique – par exemple le stop & start – que la nouvelle stratégie d’électrification conduit à supprimer. Dix opérations de ce type doivent ainsi disparaitre, le gouvernement consultant en ce moment les parties prenantes ; certaines argumentent que les solutions alternatives ne sont pas toujours prêtes et que l’effet risque d’être à l’inverse de celui recherché. Risque politique, mauvaise réputation, rationalisation, électrification à marche forcée : le monde des CEE est plongé dans une sorte de chaudron, une drôle de façon de célébrer ses vingt ans. ...