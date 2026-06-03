La Nouvelle-Aquitaine prépare un nouveau PPA multi-acheteurs

Par
Thomas Blosseville
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(Crédit : pexels-kampus)

L’expérience a visiblement convaincu. La Nouvelle-Aquitaine a constitué un deuxième groupement d’entreprises de taille intermédiaire (ETI) pour un achat groupé direct d’électricité renouvelable, après le premier bouclé l’an dernier. Un appel aux producteurs éoliens et solaires va être ...

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