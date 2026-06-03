La Nouvelle-Aquitaine prépare un nouveau PPA multi-acheteurs

L’expérience a visiblement convaincu. La Nouvelle-Aquitaine a constitué un deuxième groupement d’entreprises de taille intermédiaire (ETI) pour un achat groupé direct d’électricité renouvelable, après le premier bouclé l’an dernier. Un appel aux producteurs éoliens et solaires va être ...

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