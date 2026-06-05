Engie veut se séparer d’un millier de salariés

Selon un document interne d’Engie d’octobre 2025 et consulté par La Tribune, le groupe souhaite supprimer entre 810 et 1050 emplois d’ici 2028. Les syndicats et la direction, contactés par le média économique, s’accordent déjà sur plus ou moins ... Accédez à l'article complet GreenUnivers, le média des professionnels de la transition énergétique. Je m'abonne Une veille quotidienne de l'actualité

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