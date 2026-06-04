Fusions-acquisitions : Escofi proche de la cession

Par
Jean-Philippe Pié
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@Escofi

Exclusif – Les audits de « due diligence » sont terminés chez Escofi. Ces vérifications étaient préalables à la cession de ce développeur-exploitant surtout éolien basé à Villeneuve d’Asq (Nord). Cette société familiale dirigée par Jean-Edouard Delaby, petit-fils des fondateurs en 1988, est sur le marché des fusions-acquisitions depuis fin 2025. L’opération fait suite à la décision prise l’année dernière par ...

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