Engie crée sa task force pour les centres de données

Engie s’organise pour capter le futur marché des centres de données, dopés par et pour l’intelligence artificielle. Le secteur est maintenant vu comme l’un des trois moteurs de l’évolution de la consommation électrique, avec la croissance économique et l’électrification de l’économie, en particulier des transports. Une task force a été confiée depuis septembre 2025 à ...

Accédez à l'article complet GreenUnivers, le média des professionnels de la transition énergétique. Je m'abonne Une veille quotidienne de l'actualité

Des baromètres et data exclusifs depuis 2008

Des invitations à nos conférences Déjà abonné ? Je me connecte