Comment Mylight150 recentre son activité dans un secteur en crise

Le secteur du résidentiel photovoltaïque est en pleine tempête, avec une baisse d’activité à deux chiffres. Pour faire face aux vents contraires, Mylight150 change de stratégie. Le spécialiste de l’autoconsommation solaire va, paradoxalement, insister sur ce segment du résidentiel, son segment d’origine. Il représente déjà plus de 95 % de son activité, contre 5 % pour le C&I, lui aussi en méforme. Autre axe stratégique : la ...

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