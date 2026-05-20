Incendies, foncier, coût : les freins à la recharge des camions électriques [Assemblée nationale]

Par
Thomas Blosseville
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@Daimler

Cap sur l’électrique ! C’est en substance la direction suivie par la mission d’information flash sur la décarbonation des poids lourds, lancée en février à l’Assemblée nationale et dont les recommandations finales sont consultables ci-dessous. Les rapporteurs appellent d’ailleurs à renforcer le ...

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