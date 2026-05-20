S’estimant menacée de dissolution en régions, l’Ademe se rebiffe

@Ademe Angers

Réuni hier en session extraordinaire, le conseil d’administration de l’Ademe a voté en majorité contre le rapprochement avec les Directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement (Dreal). Cette mesure est prévue par l’article 7 du projet de loi visant à « renforcer l’Etat local ». Présenté aujourd’hui en Conseil des ministres, ce texte compte fondre les 17 bureaux régionaux de ...