Le développeur-exploitant d’origine allemande Enertrag affiche des objectifs ambitieux en France. Pas moins de 300 MW de stockage y sont prévus d’ici à 2030, selon la trajectoire exposée à GreenUnivers par le directeur général de la filiale depuis 2014, Vincent Masureel. Un premier projet ...
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Enertrag France se lance à son tour dans le stockage
Le développeur-exploitant d’origine allemande Enertrag affiche des objectifs ambitieux en France. Pas moins de 300 MW de stockage y sont prévus d’ici à 2030, selon la trajectoire exposée à GreenUnivers par le directeur général de la filiale depuis 2014, Vincent Masureel. Un premier projet ...