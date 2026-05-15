Enertrag France se lance à son tour dans le stockage

Le développeur-exploitant d’origine allemande Enertrag affiche des objectifs ambitieux en France. Pas moins de 300 MW de stockage y sont prévus d’ici à 2030, selon la trajectoire exposée à GreenUnivers par le directeur général de la filiale depuis 2014, Vincent Masureel. Un premier projet ... Accédez à l'article complet GreenUnivers, le média des professionnels de la transition énergétique. Je m'abonne Une veille quotidienne de l'actualité

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