Réseaux de chaleur : Levallois-Perret veut « sortir de la dépendance à la CPCU »

De la géothermie à partir de 2029 et dès l’année prochaine un inédit recyclage de calories jusqu’ici perdues par un centre de données implanté en bord de Seine. La ville de Levallois-Perret (Hauts-de-Seine) signe un gros contrat avec Idex pour étendre et verdir un peu plus son réseau de chaleur. Il était jusqu’ici approvisionné par la CPCU, la méga société de chauffage urbain de Paris encore alimentée à 47% au gaz. A cela s’ajoute un motif économique : Idex a promis que les factures actuelles allaient diminuer de 10% à court terme et de 30% lorsque le puits de géothermie profonde entrerait en service.

Interrogée sur cette nouvelle grosse affaire confiée à Idex, déjà exploitant depuis 2013 du réseau existant baptisé Kalita, Agnès Pottier-Dumas, maire LR de la ville, ...