Plan d’électrification : des précisions attendues, déjà des contestations

Par
Thomas Blosseville
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(c) Pixabay

Le plan d’électrification sera « essentiellement » financé par les certificats d’économies d’énergie (CEE), confirme à GreenUnivers le ministère de l’Economie, interrogé sur la hausse de 5,5 à 10 Mds€/an d’ici 2030 du soutien à l’électrification annoncée vendredi dernier par Sébastien Lecornu. Pour les détails, Bercy ...

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