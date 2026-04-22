Le prix des CPB grimpe sur EEX et CPB Market

La jeune plateforme d’achat-vente de certificats de production de biogaz CPB Market estime nécessaire de sonner elle aussi l’alerte : le prix estimé des titres ne cesse d’augmenter, faute de capacité de biométhane disponible. Il atteint 97,1 €/MWh en mars en moyenne sur le marché au comptant. Et il est supérieur pour les livraisons à terme. Ces CPB semblent bien partis pour tangenter de la sorte le maximum de 100 €/MWh, soit « le prix que demandent systématiquement les vendeurs à l’heure actuelle », constate Marc La Rosa, directeur général de C2E Market qui gère cette plateforme. Ce niveau de 100 €/MWh correspond à la pénalité que devront verser les fournisseurs de gaz s’ils n’atteignent pas leur quota de preuves d’achat de biométhane.

Les cours publiés sur le registre des CPB tenu par la bourse EEX ...