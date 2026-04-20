La nouvelle stratégie d’Effy en période d’incertitude politique

Par
Thomas Blosseville
-
Print Friendly, PDF & Email
Frédéric Utzmann (Crédit : Effy)

Retour aux origines. Résidentiel, logement social, entreprises, industrie… Recentré ces dernières années sur la rénovation énergétique auprès des particuliers, Effy renoue avec le positionnement plus large qu’il occupait autrefois. Cette entreprise spécialiste historique des certificats d’économies d’énergie (CEE) concrétise par ailleurs son ...

Accédez à l'article complet

GreenUnivers, le média des professionnels de la transition énergétique.

Je m'abonne
  • Une veille quotidienne de l'actualité
  • Des baromètres et data exclusifs depuis 2008
  • Des invitations à nos conférences
Déjà abonné ?
Je me connecte

Article précédentLes batteries auront un faible impact sur les prix bas de l’électricité [Etude]