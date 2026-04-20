La nouvelle stratégie d’Effy en période d’incertitude politique

Retour aux origines. Résidentiel, logement social, entreprises, industrie… Recentré ces dernières années sur la rénovation énergétique auprès des particuliers, Effy renoue avec le positionnement plus large qu’il occupait autrefois. Cette entreprise spécialiste historique des certificats d’économies d’énergie (CEE) concrétise par ailleurs son ...
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