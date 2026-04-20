Les batteries auront un faible impact sur les prix bas de l’électricité [Etude]

Les batteries ne sont pas la panacée, surtout lorsqu’il s’agit de réduire les heures à prix bas, voire négatifs, sur le marché européen de l’électricité, indique l’Office franco-allemand de la transition énergétique (Ofate), dans une étude publiée ce jour, disponible en fin d’article. En 2030, tant la France que l’Allemagne verront plus d’heures à prix bas, c’est-à-dire de moins de 3€/MWh, qu’en 2025, « même ... Accédez à l'article complet GreenUnivers, le média des professionnels de la transition énergétique. Je m'abonne Une veille quotidienne de l'actualité

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