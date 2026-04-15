EDPR France rejoint l’Union française de l’électricité (UFE), selon nos informations confirmées par l’entreprise. La filiale française du pure player portugais des renouvelables EDP Renouvelables cherche avant tout à ...
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EDPR rejoint l’UFE pour peser sur les dossiers européens
EDPR France rejoint l’Union française de l’électricité (UFE), selon nos informations confirmées par l’entreprise. La filiale française du pure player portugais des renouvelables EDP Renouvelables cherche avant tout à ...