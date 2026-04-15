EDPR rejoint l’UFE pour peser sur les dossiers européens

Par
Paul Messad
-
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Photo : EDPR

EDPR France rejoint l’Union française de l’électricité (UFE), selon nos informations confirmées par l’entreprise. La filiale française du pure player portugais des renouvelables EDP Renouvelables cherche avant tout à ...

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