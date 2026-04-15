Electrification : les premières mesures attendues dans l’industrie

Par
Thomas Blosseville
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(Crédit : pexels-pixabay)

Objectif : passer de 37% à 47% d’électricité dans la consommation d’énergie de l’industrie d’ici 2030. C’est l’un des buts visés par le groupe de travail sur l’industrie et l’artisanat du plan d’électrification. Des boulangers à l’industrie lourde, ce groupe de travail a réuni une cinquantaine de participants et couvert un très large éventail de secteurs. Après un mois de travail, il en ressort ...

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