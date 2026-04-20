Carburants alternatifs : la future taxe « Iricc » reste incertaine

Par
Thomas Blosseville
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(Crédit : Louis Concorde / Flickr)

Sera-t-elle victime de l’incertitude politique ? L’Iricc – pour Incitation à la réduction de l’intensité carbone des carburants – est censée entrer en vigueur le 1er janvier prochain. Déjà repoussée d’un an, elle doit remplacer la Taxe incitative relative à l’utilisation d’énergies renouvelables dans les transports (Tiruert), mais nécessite un ...

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