Carburants alternatifs : la future taxe « Iricc » reste incertaine

(Crédit : Louis Concorde / Flickr)

Sera-t-elle victime de l’incertitude politique ? L’Iricc – pour Incitation à la réduction de l’intensité carbone des carburants – est censée entrer en vigueur le 1er janvier prochain. Déjà repoussée d’un an, elle doit remplacer la Taxe incitative relative à l’utilisation d’énergies renouvelables dans les transports (Tiruert), mais nécessite un ...