Condor Energy scrute avec l’IA les coûts des entreprises énergivores

Tout juste propulsée par l’accélérateur Y Combinator, jadis présidé par Sam Altman (OpenAI), où elle a été hébergée de janvier à mars dernier, la start-up Condor Energy part à la conquête de la France. Le marché hexagonal est pressenti pour devenir le terrain de jeu principal pour le déploiement de son innovation : un logiciel fondé sur l’intelligence artificielle (IA) qui ambitionne d’optimiser la stratégie énergétique des entreprises. « Notre logiciel permet aux entreprises qui consomment beaucoup d’énergie, notamment d’électricité ou de gaz, de connaître leur coût d’énergie, le réduire et le dérisquer », avance Jean Costa de Beauregard, ...

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