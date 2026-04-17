Des bornes de recharge électrique généralisées sur les grands axes

Le ministère des Transports voit grand pour faire adopter le véhicule électrique, y compris sur les longues distances. Sur les nationales et les autoroutes, il annonce aujourd’hui viser 22 000 points de recharge rapide pour véhicules légers d’ici 2035 contre 4 500 actuellement. Le service devra être fourni en ...
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