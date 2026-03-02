La guerre en Iran bouscule les marchés de l’énergie

(Crédit : Pexels energepic.com)

La guerre en Iran déclenchée par les États-Unis et Israël le 28 février a déjà des effets sur les marchés de l’énergie.

Le gaz en hausse

Le marché du gaz fait face à un renversement notable. « La semaine passée était assez favorable », note Edouard Lotz, analyste de marchés au cabinet Omnegy. Les prix du gaz pour avril étaient en hausse de 1,4% et ceux pour 2027 en légère baisse de -0,5%. Les approvisionnements étaient suffisants dans un climat favorable avec des températures supérieures aux normales de saison. Mais la situation est désormais différente après le conflit militaire déclenché au Moyen-Orient le week-end dernier. Le prix du gaz était ainsi ce 2 mars en hausse de ...