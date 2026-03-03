L’inquiétante chute du prix capté du solaire en Espagne 

Le prix capté par l’électricté photovoltaïque en février en Espagne était de 3,8 €/MWh en moyenne sur le marché spot, selon les données de marché de la plateforme Esios du transporteur national Red Eléctrica. La barre du niveau de « risque financier », définie dans les graphiques d’Esios, autour de ... Accédez à l'article complet GreenUnivers, le média des professionnels de la transition énergétique. Je m'abonne Une veille quotidienne de l'actualité

Des baromètres et data exclusifs depuis 2008

Des invitations à nos conférences Déjà abonné ? Je me connecte