Le prix capté par l’électricté photovoltaïque en février en Espagne était de 3,8 €/MWh en moyenne sur le marché spot, selon les données de marché de la plateforme Esios du transporteur national Red Eléctrica. La barre du niveau de « risque financier », définie dans les graphiques d’Esios, autour de ...
L’inquiétante chute du prix capté du solaire en Espagne
