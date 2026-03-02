Pro-nucléaire, la nouvelle ministre met néanmoins les appels d’offres EnR en haut de sa liste

Le secteur énergétique a un ministre dédié. L’actuelle porte-parole du gouvernement, Maud Bregeon, vient de prendre le portefeuille délégué à l’Énergie suite au léger remaniement ministériel de la fin de semaine dernière. La députée des Hauts-de-Seine va devoir traiter sous l’autorité et du Premier ministre, Sébastien Lecornu, et du ministre de l’Economie, Roland Lescure, pour faire avancer les priorités qui lui sont fixées.

Deux priorités