Fiscalité de l’électricité : le Medef cultive l’ambiguïté

La programmation pluriannuelle de l’énergie 3e version (PPE 3) désormais publiée, le Medef peut dérouler sa stratégie. Lors de sa « REF Thema Energie » organisée à Paris la semaine dernière, le groupement représentant 240 000 entreprise a dévoilé son livre blanc de propositions pour trouver « le chemin d’une transition énergétique compétitive ». En ligne de mire : ... Accédez à l'article complet GreenUnivers, le média des professionnels de la transition énergétique. Je m'abonne Une veille quotidienne de l'actualité

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