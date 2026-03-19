Fiscalité de l’électricité : le Medef cultive l’ambiguïté

Par
Paul Messad
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Patrick Martin, président du Medef, à la « REF Thema Energie » organisée le 11 mars 2026, à Paris (c) GreenUnivers

La programmation pluriannuelle de l’énergie 3e version (PPE 3) désormais publiée, le Medef peut dérouler sa stratégie. Lors de sa « REF Thema Energie » organisée à Paris la semaine dernière, le groupement représentant 240 000 entreprise a dévoilé son livre blanc de propositions pour trouver « le chemin d’une transition énergétique compétitive ». En ligne de mire : ...

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