Après les forages, Arverne doit maintenant vendre chaleur et lithium

@Arverne Drilling

« Une grosse accélération commerciale et industrielle. » C’est en ces termes que Pierre Brossollet, PDG fondateur d’Arverne, présentait ce 26 mars l’enjeu des prochains mois pour sa société, spécialisée dans la géothermie et organisée autour de trois activités : forage, chaleur/froid et métaux critiques, à commencer par le carbonate de lithium.

Pour la première fois, Arverne ...