Les opérateurs de recharge en quête de rentabilité

En France, l’extension du réseau recharge reste certes d’actualité : à mesure que le nombre de véhicules électriques augmente sur les routes, tout comme la capacité de leurs batteries, le réseau a encore besoin d’être densifié. Mais ce n’est pas suffisant pour les opérateurs, qui ...

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