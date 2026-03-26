Les opérateurs de recharge en quête de rentabilité

Par
Thomas Blosseville
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@Dejablue

En France, l’extension du réseau recharge reste certes d’actualité : à mesure que le nombre de véhicules électriques augmente sur les routes, tout comme la capacité de leurs batteries, le réseau a encore besoin d’être densifié. Mais ce n’est pas suffisant pour les opérateurs, qui  ...

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